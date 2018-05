Salvini und Di Maio beraten über Ministerliste und Premier

Der Vorsitzende von Italiens rechter Lega, Matteo Salvini, und der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio planen am Sonntag ein Treffen, um sich auf die Minister sowie den Premier ihrer Regierung zu einigen. Der Name des Regierungschefs und der Koalitionsvertrag sollen Staatspräsident Sergio Mattarella am Montag vorgelegt werden.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Chefs der Fünf-Sterne-Bewung und der Lega treffen einander am Sonntag