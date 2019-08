Salvini und seine Minister wollen zurücktreten

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, legt in der Regierungskrise nach: Gemeinsam mit den Ministern seiner Lega will Salvini zurücktreten, um Ministerpräsident Giuseppe Conte zum Rücktritt zu zwingen. "Wir kleben nicht an den Ministersesseln", kommentierte Salvini nach einem Treffen mit seinen Parlamentariern am Montagabend in Rom.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Salvini will Neuwahlen