Salvini verteidigt seine Migrationspolitik vor Gericht

Die Voranhörung zu einem Prozess gegen Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini wegen seiner Anti-Migrationspolitik ist am Samstag in Palermo fortgesetzt worden. Die Anwältin des Lega-Chefs betonte, dass Salvini bei der Blockade eines Schiffs der spanischen Hilfsorganisation Open Arms im Sommer 2019, wegen der seinem Mandanten Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, stets im Einklang mit Premier Giuseppe Conte und dem Rest des Kabinetts in Rom gehandelt habe.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Salvini erschien vor Gericht in Palermo