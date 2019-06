Salvini will Mitte Juli Flüchtlingslager in Mineo schließen

Europas größtes Flüchtlingslager im sizilianischen Mineo bei Catania soll Mitte Juli geschlossen werden. Dies kündigte der italienische Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch an. In dem Flüchtlingslager, dessen Räumung bereits im Februar etappenweise begonnen hatte, befinden sich noch 152 Personen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALBERTO PIZZOLI Aktuell befinden sich noch 152 Personen in dem Flüchtlingslager