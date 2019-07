Salvini will "Sea-Watch 3"-Kapitänin Rackete aus Italien ausweisen

Die deutsche Kapitänin des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", Carola Rackete, hat die Nacht auf Dienstag unter Hausarrest in einer Privatwohnung im sizilianischen Agrigent verbracht. Am Vormittag soll ein Gericht in der sizilianischen Stadt Agrigent über einen möglichen Haftbefehl entscheiden. Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die Kapitänin aus Italien ausweisen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Salvini fordert harte Strafen für Carola Rackete