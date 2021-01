Samsung-Erbe nach Verurteilung erneut im Gefängnis

Südkoreas Technologiegigant Samsung Electronics droht ein Machtvakuum. Nach der Verurteilung wegen Bestechung am Montag ist Samsung-Erbe Jay Y. Lee noch am selben Tag ins Gefängnis zurückgekehrt. In der Seouler Haftanstalt hatte der 52-Jährige bereits 2017 bis 2018 eine einjährige Strafe abgesessen. Die anstehende Restrukturierung des weitverzweigten Firmenimperiums, dessen Kronjuwel Samsung Electronics ist, dürfte sich damit weiter verzögern.

SN/APA (AFP)/ED JONES Lee Jae-yong muss erneut ins Gefängnis