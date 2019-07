Sánchez bei erster Abstimmung über Wiederwahl gescheitert

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die erste Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl deutlich verloren. Gemäß Verfassung wird nun 48 Stunden später, also am Donnerstag, eine zweite Runde stattfinden. Dann genügt Sánchez eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Sanchez muss nun zweites Votum bestreiten