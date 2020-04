Sánchez fordert zur Organisation von "Kriegswirtschaft" auf

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die EU-Partner in der Corona-Krise zu "rigoroser Solidarität" aufgerufen. Um in der Pandemie nicht als Union zu scheitern, müsse die EU nach seiner Ansicht nun eine "Kriegswirtschaft" organisieren, schrieb Sánchez in einem Beitrag für "faz.net".

SN/APA (AFP)/BORJA PUIG DE LA BELLA Sanchez an EU-Verantwortliche: Solidarität ist das Gebot der Stunde