Sánchez setzt nach Schlappe auf zweites Votum

Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Pedro Sánchez ist bei der ersten Parlamentsabstimmung über seine Wahl zum Regierungschef erwartungsgemäß gescheitert. Bei dem Votum am Sonntag war eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen erforderlich. Der Sozialist erhielt aber nur 166 Ja-Stimmen. Bei der zweiten Abstimmung am Dienstag genügt eine einfache Mehrheit, also mehr Ja- als Nein-Stimmen.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Sanchez setzt auf Dienstag