Sánchez startet Dialog trotz Kampfansage aus Katalonien

Der Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien bekommt neue Fahrt. Erstmals seit über einem Jahr wird der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wieder mit dem katalanischen Regionalchef Quim Torra zusammenkommen. Das Treffen werde am 6. Februar in Barcelona stattfinden, teilte die Regierung in Madrid am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Sanchez sucht erneut das Gespräch mit Torra