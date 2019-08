Sanchez will auf Linkspartei Podemos zugehen

Trotz zwei verlorener Vertrauensabstimmungen im spanischen Parlament will der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez weiter um eine Regierung unter der Führung seiner Sozialistischen Arbeiterpartie (PSOE) kämpfen. Ende des Monats wolle er unter anderem mit der Linkspartei Podemos zusammentreffen, um erneut eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten, so Sánchez am Freitag.

SN/APA (AFP)/JAIME REINA Sánchez will weiter um eine Regierung unter PSOE-Führung kämpfen