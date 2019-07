Sanchez will nach Parlamentspleite noch nicht aufgeben

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez will nach seiner Abstimmungspleite neue Verhandlungen mit den Parteien aufnehmen. "Man darf jetzt nicht das Handtuch werfen", sagte der 47-Jährige nach der vorläufig fehlgeschlagenen Regierungsbildung. Am Dienstag und am Donnerstag scheiterte Sanchez zwei Mal mit dem Versuch, sich vom Parlament als Regierungschef bestätigen zu lassen.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Sanchez möchte jetzt neue Gespräche führen