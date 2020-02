Sanders gewinnt Vorwahlen der Demokraten in New Hampshire

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat laut US-Sendern die Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen Demokraten im US-Staat New Hampshire gewonnen. Dies ergaben Hochrechnungen auf der Basis der Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen. Sanders lag bei 26 Prozent, gefolgt von den moderat-pragmatischen Bewerbern Pete Buttigieg (24,3 Prozent) und Amy Klobuchar (19,9 Prozent).

Die Bewerber Andrew Yang und Michael Bennet erklärten unterdessen ihren Ausstieg aus dem Rennen. Beide hatten schon bei der ersten Vorwahl in der vergangenen Woche in Iowa schwach abgeschnitten, auch in New Hampshire zeichneten sich für den Unternehmer Yang und den Senator Bennet schlechte Ergebnisse ab.

In Iowa hatte der Ex-Bürgermeister Buttigieg laut dem offiziellen Ergebnis einen hauchdünnen Sieg vor Sanders errungen. Allerdings wurde die Abstimmung durch eine schwere technische Panne bei den Auszählungen beeinträchtigt. Sanders will deshalb das Ergebnis von Iowa überprüfen lassen.

Die Vorwahlen werden sich noch monatelang hinziehen. Im Juli werden die Demokraten dann bei einem Parteitag den Herausforderer oder die Herausforderin von Präsident Donald Trump offiziell nominieren.

Trump hat sich unterdessen mit Spott über einige Kandidaten der Demokraten zu Wort gemeldet. Zum enttäuschenden Abschneiden der linken Senatorin Elizabeth Warren schrieb er am Dienstagabend auf Twitter, sie wolle wohl insgeheim aus dem Rennen aussteigen und einfach nach Hause gehen, um dort mit ihrem Mann ein Bier zu trinken. Warren kam bei der Wahl in New Hampshire ersten Auszählungsergebnissen zufolge mit gut neun Prozent der Stimmen auf den vierten Platz. Trump gratulierte hingegen dem gemäßigten Buttigieg: Er habe "ziemlich gut" abgeschnitten und mache dem "verrückten Bernie" das Leben schwer, feixte Trump.

Zu den ausgestiegenen Kandidaten Yang und Bennet fiel Trump nur ein, dass sie einen "sehr niedrigen politischen Intelligenzquotienten" hätten. Bei den Republikanern gelten die Vorwahlen nur als Formsache: Trump hat keine ernst zu nehmende parteiinterne Konkurrenz. Er wird sich im November um eine zweite Amtszeit bewerben.

