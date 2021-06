Sanfte Töne aus Teheran

Bei seinem ersten Auftritt nannte sich Irans neuer Präsident Ebrahim Raisi einen "Verteidiger der Menschenrechte". US-Präsident Joe Biden will er nicht treffen.

Die mutigste Frage kam am Montag von einem Reporter des katarischen Fernsehsenders Al-Dschasira. Er konfrontierte den nächsten iranischen Staatspräsidenten in der ersten Pressekonferenz nach der Wahl mit dessen Vergangenheit im Teheraner Evin-Gefängnis. Als stellvertretender Staatsanwalt war Ebrahim Raisi dort vor 33 Jahren an der Hinrichtung von fast 5000 iranischen Oppositionellen beteiligt. Der 60 Jahre alte Geistliche, so schien es, war auf die Frage vorbereitet und antwortete prompt und unaufgeregt.

Als Jurist habe er "immer die Menschenrechte verteidigt", betonte ...