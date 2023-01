Sanktioniert die EU die iranischen Revolutionsgarden?

Das EU-Parlament will sie auf die Terrorliste setzen. Die EU-Außenminister beraten am Montag darüber.

Unmittelbar vor dem Treffen der EU-Außenminister warnte der Iran davor, die Forderung des EU-Parlaments umzusetzen und die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Gruppierung einzustufen. In den USA ist dies bereits geschehen, ebenso in Großbritannien. Doch um eine Organisation in der EU als "terroristisch" einzustufen, müsste in mindestens einem Mitgliedsland gerichtlich gegen sie ermittelt werden. Das ist derzeit nicht der Fall.

Die EU-Außenminister werden daher wohl beschließen, einzelne Vertreter der Revolutionsgarden zu sanktionieren. Aus diplomatischen Kreisen ist von mehr als ...