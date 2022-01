Sarg Sassolis im Rathaus von Rom aufgebahrt

Der Sarg des in der Nacht auf Dienstag verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli ist am Donnerstag im Kapitol, dem römischen Rathaus, eingetroffen. Hier wird er bis zu dem am Freitag geplanten Staatsbegräbnis aufgebahrt. Auf den Sarg warteten der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri sowie Sassolis Angehörige und Dutzende Journalisten. Es wird mit Beileidsbekundungen zahlreicher Personen gerechnet, darunter auch von Staatschef Sergio Mattarella.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Sarg Sassolis wird ins römische Rathaus gebracht