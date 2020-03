Sassoli will "Kurzsichtigkeit" einiger EU-Länder trotzen

EU-Parlamentspräsident David Sassoli will der "Kurzsichtigkeit und dem Egoismus" einiger EU-Mitglieder trotzen. Dies erklärte Sassoli am Freitag enttäuscht vom Ausgang des EU-Videogipfels zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise. Die EU-Spitzen waren am Donnerstag in Uneinigkeit über die Einführung von sogenannten "Corona-Bonds" und den Einsatz des Euro-Rettungsschirms ESM auseinandergegangen.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS WALSCHAERTS David Sassoli vom Ausgang des EU-Videogipfels enttäuscht