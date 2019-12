Saudi-Arabien beendet Geschlechtertrennung in Restaurants

Männer und Frauen dürfen in Restaurants und Cafes in Saudi-Arabien künftig denselben Eingang benutzen. In dem streng konservativen Land galt bisher die Vorschrift, dass Frauen und Familien einen Eingang nutzen müssen und Männer einen weiteren. Das saudi-arabische Ministerium für Gemeinden und ländliche Angelegenheiten kündigte am Sonntag auf Twitter an, dass diese Regelung nun abgeschafft werde.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/FAYEZ NUREL Saudi-Frauen dürfen künftig durch denselben Eingang gehen wie Männer