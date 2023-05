Saudi-Arabien füllt im Sudan das westliche Vakuum

Nach gescheiterten Waffenstillständen machen sich die Sudanesen wenig Hoffnungen. Aber verhandelt wird seit Montag.

Während die Kämpfe zwischen den beiden sudanesischen Kriegsparteien mit unverminderter Härte weitergehen, bietet sich nun Saudi-Arabien als Vermittler an. Mehrere von den Vereinten Nationen und Repräsentanten der sudanesischen Zivilgesellschaft ausgehandelte Waffenstillstände sind seit Beginn der Kämpfe Mitte April gescheitert. Am Montag fanden nun erstmals Gespräche zwischen Vertretern der paramilitärischen "Schnellen Unterstützungstruppe" RSF und der Armee in der saudischen Hafenstadt Jeddah statt.

Mit schnellen Ergebnissen der von der US-Regierung unterstützten Verhandlungen rechnen nur wenige Sudanesen. Die "Kräfte für Frieden und Wandel" unterstützen die saudische Initiative jedoch. Das 2019 entstandene Netzwerk mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen forderte am Montag die Armeegeneräle und die RSF-Führung auf, den Krieg schnell zu beenden. Anführer der Demokratiebewegung warnten in den vergangenen Tagen auf sozialen Medien vor dem Zerfall des Landes in kleine Herrschaftsgebiete. Dieses Szenario könne nur durch einen Waffenstillstand und Verhandlungen gestoppt werden, so die Erklärung.

Die ebenfalls während der Bürgerproteste von 2019 entstandenen Nachbarschaftskomitees und der Verband der Ärzte organisieren derzeit in Khartum unter Einsatz ihres Lebens die Versorgung von Alten und Verletzten, die wegen der Schließung fast aller Krankenhäuser in ihren Wohnungen auf Hilfe warten. Der Kommandeur der Paramilitärs, Mohamed Hamdan Dagalo, wiederholte daher sein Versprechen, Sicherheitszonen für die Zivilbevölkerung zu schaffen. Die RSF hat weite Teile der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Bei den Gesprächen in Jeddah könnten solche "Humanitären Korridore" im Mittelpunkt stehen. Doch ein Rückzug der Kämpfer beider Seiten hinter eine Frontlinie ist auch nicht möglich, die Kämpfe finden selbst innerhalb eines Tages an ständig wechselnden Orten statt. Die meist mit Pick Ups ausgerüsteten Kämpfer Dagalos (Spitzname Hemedti) verstecken sich zudem vor den Luftangriffen der sudanesischen Luftwaffe in Wohngebieten. Mediziner rechnen daher mit wesentlich höheren Opferzahlen als den bisher von Krankenhäusern angegebenen 550 Toten und 4900 Verletzten.

Weil die humanitäre Hilfe nach der Evakuierung fast aller Mitarbeiter ausländischer Botschafter und Hilfsorganisationen nur schleppend anläuft, will Saudi-Arabien nun auch dieses Vakuum füllen. Dringend benötigte Medikamente und Lebensmittel im Wert von 100 Millionen Dollar will das Königreich in den nächsten Tagen nach Port Sudan fliegen.