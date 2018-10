Saudi-Arabien öffnet Istanbuler Konsulats im Fall Khashoggi

Im Fall des in Istanbul verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien nach türkischen Angaben die Durchsuchung des Konsulats erlaubt. "Die saudischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie für eine Zusammenarbeit offen sind und das Konsulatsgebäude untersucht werden kann", teilte der Sprecher des Außenministeriums in Ankara am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Khashoggi war vergangenes Jahr ins Visier der Staatsmacht geraten