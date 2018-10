Saudi-Arabien setzt Trolle gegen Kritiker ein

Saud-Arabien hat eine Online-Armee gegen Kritiker des Regimes aufgestellt und auch versucht, einen mutmaßlichen Spion innerhalb des Unternehmens Twitter zu installieren, berichtet die "New York Times" am Sonntag. Eine "Troll-Fabrik" in der saudischen Hauptstadt Riad sei eingerichtet worden, um mit gefälschten Accounts, Fake News und massiven Kommentierungen die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/OZAN KOSE Saudi-Arabien installierte "Troll-Fabrik"