Saudi-Arabiens Kronprinz: Vom Aussätzigen zum Friedensstifer?

Mohammed bin Salman bekommt mit dem am Samstag in Dschidda beginnenden "Friedensgipfel" für die Ukraine die Chance, seinen schlechten Ruf aufzupolieren. Was aber ist inhaltlich wirklich zu erwarten?

Noch ist es nicht sicher, ob der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman persönlich an dem "Friedensgipfel für die Ukraine" teilnehmen wird. Geleitet wird die Konferenz am Samstag in Dschidda von seinem Sicherheitsberater Musaid al-Aiban. Der neue starke Mann auf der Arabischen Halbinsel wird es sich aber nicht nehmen lassen, sich im Kreise der Teilnehmer aus mehr als 30 Staaten ablichten zu lassen. "Bereits das Gruppenfoto", betonen Diplomaten in Riad, sei für den erst 37-jährigen Saudi ein "gewaltiger Erfolg".

Nur vier Jahre sind vergangen, seit MBS, so der Spitzname des saudischen Thronfolgers, vom damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als "Aussätziger" verunglimpft worden war. Seine Beteiligung am Auftragsmord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, behauptete damals die CIA, sei erwiesen. Die amerikanische Ächtung, die MBS bis heute weder vergessen noch vergeben hat, dauerte aber nicht lang. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es Biden selbst war, der im Juli vergangenen Jahres zum Canossagang nach Saudi-Arabien aufbrach - ohne dort sein Ziel, die Erhöhung der lokalen Ölproduktion und damit sinkende Ölpreise, zu erreichen.

Der Saudi war zurück auf der Weltbühne, auf der er sich fortan als ein "diplomatisches Superhirn", so das US-Magazin "Politico", zu inszenieren versuchte. In einer bahnbrechenden, von Peking vermittelten Vereinbarung einigten sich Saudi-Arabien und der Iran zu Jahresbeginn auf die Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen. Vergangene Woche berichtete die "New York Times" über einen möglicherweise "weitreichenden diplomatischen Durchbruch im Nahen Osten" unter amerikanischer Vermittlung. Danach sollen Saudi-Arabien und Israel Frieden schließen.

Vor diesem Hintergrund, so möchte man annehmen, scheinen auch Fortschritte bei der Suche nach Frieden in der Ukraine keine Unmöglichkeit. "Die Saudis können mit jedem reden und haben neben diplomatischen auch finanzielle Muskeln", sagt Bernard Haykel, Professor für Nahoststudien (Universität Princeton), zu den saudischen Vermittlungschancen.

Auf dem langen Weg zu einem Frieden wird der Gipfel am Samstag bestenfalls eine Etappe sein. Wie unterschiedlich die Vorstellungen von einem Frieden in der Ukraine in der arabischen Welt sind, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits im Mai erfahren, als er seinen zehn Punkte umfassenden Friedensplan der Arabischen Liga präsentierte - ohne die erwartete Zustimmung zu erhalten. Hauptziel der Konferenz in Dschidda sei es, "ein gemeinsames Verständnis unserer zehn Punkte zu erreichen", sagte Ihor Schowkwa, Selenskyjs leitender diplomatischer Berater. Dazu gehören Forderungen nach vollständigem Abzug der russischen Armee, Schutz der Lebensmittel- und Energieversorgung, nukleare Sicherheit sowie die Freilassung aller Gefangenen. Russland hatte den ukrainischen Friedensplan bereits im Vorjahr zurückgewiesen. Für die saudischen Gastgeber wäre "die Präsentation eines diplomatischen Kommuniqués bereits ein Erfolg, um ihre neue Rolle als Friedensstifter zu pflegen", analysiert das US-Magazin "Politico".