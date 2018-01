Saudi-Prinzen kauften sich frei

Riads Kronprinz schaufelte bis zu 100 Milliarden Dollar in die Staatskasse.

Am Ende war "alles nur ein großes Missverständnis", erklärt Prinz Walid bin Talal dem Reporterteam von Reuters TV, das den saudischen Multimilliardär vor seiner Freilassung aus dem Ritz Carlton von Riad besuchen durfte. Freundlich lächelnd und offenbar entspannt führt der 62-Jährige durch seine 250 Quadratmeter große Luxussuite, die er fast drei Monate nicht verlassen durfte. "Ich fühlte mich hier sehr wohl, weil ich hier wie zu Hause bin", behauptete bin Talal, der Anteile an Apple, Twitter, Time Warner und Citigroup hält. Die Haft habe ihm "keinerlei Unbequemlichkeit bereitet". Die Gründe für das "große Missverständnis" will und darf bin Talal natürlich nicht nennen. Auf Befehl seines Cousins, des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, war der nach König Salman angeblich reichste Mann Saudi-Arabiens Anfang November verhaftet worden. Mit ihm waren mehr als 350 weitere Angehörige der Königsfamilie, unter ihnen zwölf Prinzen, sowie prominente Geschäftsleute im Ritz Carlton von Riad festgesetzt worden. Ihnen wurden Geldwäsche, Bereicherung, Bestechung und Erpressung von Regierungsvertretern vorgeworfen. Bin Talal hat die Anschuldigungen kategorisch zurückgewiesen. Dennoch war er am Ende bereit, einem "Vergleich" zuzustimmen, erklärten Behördenvertreter in Riad. Das offenbar von der Regierung festgelegte Vergleichsangebot, berichteten saudische Tageszeitungen vor zehn Tagen, belaufe sich auf sechs Milliarden Dollar, gut ein Drittel seines auf 17 Milliarden Dollar geschätzten Gesamtvermögens. Dass der Prinz gekidnappt wurde und erst nach einer Lösegeldzahlung frei kam, wird in Riad energisch bestritten. Alle der Korruption verdächtigten Personen hätten sich "gütlich" geeinigt. Die in den vergangenen Wochen erzielten Vereinbarungen könnten bis zu 100 Milliarden Dollar in die Staatskasse gespült haben, mutmaßt der staatliche TV-Sender Al-Arabija. Die vom Kronprinzen gestartete Anti-Korruptions-Kampagne sei nach der Freilassung der prominenten Verdächtigen beendet worden.