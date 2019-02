Saudis können ihre Frauen tracken

Eine App sorgt für Empörung - Google und Apple stehen am Pranger.

"Unsere App wurde unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit und des Datenschutzes entwickelt und ermöglicht Ihnen, die Profile Ihrer Familienmitglieder oder Angestellten sicher zu überprüfen", so preist die Google-Play-Website die "Absher"-App der saudischen Regierung. Dass man mit der App nicht nur Strafzettel und Parkgebühren bequem bezahlen oder seinen Führerschein verlängern, sondern auch die Reiseaktivitäten der eigenen Frauen und Töchter überwachen kann, wird verschwiegen. Der besorgte Mann erhält sogar einen SMS-Alarm in Echtzeit, sollten die lieben Familienmitglieder in ein Flugzeug steigen oder eigenmächtig die Landesgrenze überqueren. Mit einem einfachen Klick kann die Polizei verständigt werden, die die unfolgsame Frau oder Tochter zurückbringt. In Saudi-Arabien entscheidet der Mann, ob "sie" verreisen, arbeiten oder zum Arzt gehen darf.