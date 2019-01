Saudische Frau rettet sich zumindest vorerst vor Abschiebung

Mit internationaler Hilfe hat eine junge Frau aus Saudi-Arabien die drohende Abschiebung in ihre Heimat verhindern können. Der 18-jährigen Rahaf Mohammed al-Qunun gelang es vom Flughafen Bangkok aus, mit einer Serie von Twitter-Botschaften binnen kurzer Zeit eine Kampagne auf die Beine zu stellen.

Er kündigte zudem ein Treffen von Mitarbeitern des UN-Flüchtlingshilfswerks mit der jungen Frau an. Zuvor war al-Kunun mit einem Einspruch gegen ihre Ausweisung in ihr Heimatland gescheitert.

Die 18-Jährige ist nach eigenen Angaben vor ihrer Familie geflüchtet und fürchtet bei einer Rückkehr nach Saudi-Arabien um ihr Leben.

Die Vorgeschichte:

Eine 18-jährige Asylsuchende aus Saudi-Arabien wird seit Sonntag gegen ihren Willen am Flughafen von Bangkok festgehalten und soll in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Wie die junge Frau und Human Rights Watch der Nachrichtenagentur AFP sagten, wurde sie auf der Flucht vor ihrer Familie an Bangkoks internationalem Flughafen von saudiarabischen und kuwaitischen Botschaftsvertretern gestoppt.

Die nahmen ihr den Pass ab. Der Chef der thailändischen Einwanderungsbehörde, Surachate Hakparn, bestätigte, dass der 18-jährigen Rahaf Mohammed M Alkunun bei ihrer Ankunft aus Kuwait die Einreise verweigert wurde. Sie habe keine Papiere besessen, kein Rückflugticket und kein Geld, sagte er AFP. Sie sei von zu Hause geflohen, um einer Zwangsehe zu entgehen. Jetzt habe sie Angst, dass "sie Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn sie nach Saudi-Arabien zurückkehrt".

Die thailändischen Behörden hätten Kontakt zur saudiarabischen Botschaft aufgenommen, um das weitere Vorgehen abzustimmen, sagte der Chef der Einwanderungsbehörde. Demnach hält sich die junge Frau derzeit in einem Flughafenhotel auf und soll am Montagmorgen nach Saudi-Arabien zurückgeschickt werden. "Das sind Familienprobleme", fügte er hinzu.

Rahaf widersprach den Angaben des Behördenchefs. Sie habe gar nicht nach Thailand einreisen wollen, sondern habe sich auf dem Weg nach Australien befunden, wo sie Asyl beantragen wolle. Sie wolle den körperlichen und seelischen Misshandlungen durch ihre Familie in Saudi-Arabien entgehen.

Ihr männlicher Bewacher habe sie angezeigt, weil sie ohne seine Erlaubnis gereist sei. Daraufhin sei sie beim Verlassen des Flugzeugs in Bangkok von Vertretern der kuwaitischen und saudiarabischen Botschaft angehalten worden, berichtete sie weiter. "Sie nahmen meinen Pass weg." Rahaf versichert, sie habe ein Visum für Australien.

"Meine Familie ist sehr streng", sagt die 18-Jährige. So sei sie ein halbes Jahr lang in ihrem Zimmer eingeschlossen worden, weil sie sich die Haare habe schneiden lassen. Sie sei sich sicher, dass sie bei einer Rückkehr nach Saudi-Arabien ins Gefängnis kommen werde. "Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie mich töten werden, sobald ich aus der Haft komme." Sie habe Angst und verliere derzeit alle Hoffnung, fügte sie hinzu.

Der Vize-Chef von Human Rights, Phil Robertson, kritisierte das Verhalten der thailändischen Behörden. "Welches Land erlaubt es Diplomaten, im geschlossenen Flughafenbereich herumzuspazieren und die Pässe von Passagieren zu beschlagnahmen?", sagte er AFP. Er verwies darauf, dass Familien in Saudi-Arabien "ungestraft" weibliche Mitglieder misshandeln könnten.

Die saudiarabische Botschaft in Thailand sowie Behördenvertreter in Riad waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Quelle: Apa/Ag.