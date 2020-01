Saudische Ölanlagen laut UNO nicht vom Jemen angegriffen

Die Houthi-Rebellen im Jemen sind UNO-Experten zufolge entgegen eigener Darstellung nicht für Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien im September verantwortlich. Die Reichweite der eingesetzten Drohnen und Raketen sei nicht so groß, dass die Geschoße aus dem Houthi-Gebiet im Jemen hätten abgeschossen werden können, heißt es laut Reuters in einem vertraulichen Bericht eines UNO-Jemen-Komitees.

