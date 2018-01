Saudischer Geschäftsmann Prinz Alwaleed auf freiem Fuß

Der seit Wochen in einem Luxushotel festgehaltene saudische Prinz Alwaleed (Alwalid) bin Talal ist nach Informationen von Angehörigen wieder auf freiem Fuß. Er sei am Samstag nach Hause gekommen, sagte ein Verwandter. Der Geschäftsmann ist für seine Großinvestitionen im Ausland bekannt, manchen gilt er wegen seiner starken Medienpräsenz sogar als Gesicht der saudischen Wirtschaft.

Der Multi-Milliardär war Anfang November im Rahmen einer größeren Anti-Korruptionskampagne festgesetzt worden. Ihm werden Geldwäsche, Bestechung sowie Erpressung von Regierungsvertretern vorgeworfen. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Ein Behördenvertreter erklärte, der Prinz habe einem Vergleich zugestimmt. Finanzdetails wurden nicht bekannt.

In einem Reuters-Interview hatte Alwaleed kurz vor seiner Freilassung gesagt, alle Vorwürfe gegen ihn dürften fallengelassen werden. Der hochrangige Regierungsvertreter erklärte dagegen lediglich, der Staatsanwalt habe einem zuvor ausgehandelten Vergleich zugestimmt, und der Prinz sei am Morgen nach Hause zurückgekehrt. Alwaleed dürfe Chef seiner Investmentgesellschaft Kingdom Holding bleiben. Die Firma ist unter anderem beteiligt an der US-Bank Citigroup, dem Kurznachrichtendienst Twitter und der französischen Hotelkette Accor. Das Magazin "Forbes" schätzt Alwaleeds Vermögen auf 17 Milliarden Dollar.

Zusammen mit Alwaleed waren Dutzende weitere Geschäftsleute sowie hochrangige Beamte festgesetzt worden. Viele kamen inzwischen frei, einige gegen Zahlung von Geld oder Überschreibung von Vermögenswerten. Andere dürften vor Gericht gestellt werden. Kronprinz Mohammed bin Salman versucht, das ölreiche Land zu reformieren und seine Macht zu sichern. Sein Vorgehen hatte Politik und Geschäftswelt in Saudi-Arabien in Schock versetzt. Mit der Freilassung Alwaleeds könnte einem Beobachter zufolge auch beabsichtigt sein, ausländische Anleger zu beruhigen. Der geschäftlich mit Saudi-Arabien verbundene Banker sagte, sie fürchteten schließlich um ihre Geschäftspartner oder gar ihre eigenen Investitionen.

(Apa/Ag.)