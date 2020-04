Schäuble will Schutz von Leben nicht alles unterordnen

Angesichts der massiven Einschränkungen von Grundrechten in der Corona-Krise hat der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) davor gewarnt, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen. "Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig", sagte Schäuble dem "Tagesspiegel".

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble