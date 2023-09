Der Streit um den Justizumbau geht in die nächste Runde. Am Ende könnte das Land vor einer Staatskrise stehen.

Wird Israel eine Bananenrepublik? Auch am Dienstag gab es Proteste gegen den umstrittenen Justizumbau.

Er sei bereit, einen Kompromiss bei der Umgestaltung des Rechtssystems zu akzeptieren, wenn "dadurch die Demokratie Israels gewahrt" werde. Das sagte der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz am Montag. Am Dienstag kam der Oberste Gerichtshof in Jerusalem zum ersten Mal mit ...