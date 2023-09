Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bricht heute, Montag, nach New York auf, um an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Schallenberg wird am Nachmittag (Ortszeit) gleich nach der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister eilen. Am Dienstag steht für ihn gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein Meinungsaustausch mit UNO-Generalsekretär António Guterres auf dem Programm. Am Donnerstag folgt eine Rede vor dem UNO-Plenum.

BILD: SN/APA/AUSSENMINISTERIUM (ARCHIVBIL Schallenberg am Weg zur UNO: Afrika-Schwerpunkt in New York