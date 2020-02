Schallenberg begann Besuch in den USA: Treffen mit Guterres

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag einen dreitägigen Besuch in den USA begonnen. Nach der Ankunft in New York folgte am frühen Abend (Ortszeit) ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Am Mittwoch gibt es in Washington einen Termin mit US-Amtskollegen Mike Pompeo, am Donnerstag ist der Minister beim "National Prayer Breakfast" mit Präsident Donald Trump dabei.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARKKU ULANDER Alexander Schallenberg weilt derzeit in den USA