Schallenberg beginnt Besuch in USA

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beginnt am Dienstag einen dreitägigen Besuch in den USA. Am frühen Abend (Ortszeit) trifft Schallenberg in New York UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Der Besuch bei Guterres zeige Österreichs Unterstützung "für die UNO sowie für eine auf Regeln basierte internationale Ordnung und das Prinzip des Multilateralismus", betonte das Außenministerium.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARKKU ULANDER Alexander Schallenberg fährt in die USA