Schallenberg bekräftigt Unterstützung für Kosovo

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die österreichische Solidarität mit dem Kosovo bei dessen außenpolitischen Kernanliegen bekräftigt. Dazu zähle die Visa-Liberalisierung, sagte Schallenberg am Dienstag nach einem Treffen mit Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz in Prishtina. "Aber selbstverständlich muss am Schluss die volle Normalisierung, das heißt natürlich auch die Anerkennung stehen", betonte der Minister in Richtung von Serbien.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Schallenberg (l.) mit Außenministerin Gervalla-Schwarz