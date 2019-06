Schallenberg erwartet "Grünes Licht" für Skopje und Tirana

Außenminister Alexander Schallenberg erwartet sich "klares Grünes Licht" vom Rat der Europaminister am Dienstag für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den Balkanländern Nordmazedonien und Albanien noch im laufenden Jahr. "Es wird sicher noch schwierige Debatten geben, auch auf Europaministerebene, aber warum es geht, ist ein klares Signal", so Schallenberg in Luxemburg.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Außenminister Schallenberg erwartet einen Start der Verhandlungen