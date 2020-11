Schallenberg: Europa darf sich nicht "zurücklehnen"

Nachdem er bereits am Vortag seiner Freude über die kommende Zusammenarbeit mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris Ausdruck verliehen hatte, fügte Außenminister Alexander Schallenberg am Sonntag dem eine zusätzliche Nuance an: "Wir in Europa dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen und hoffen, dass eine neue US-Administration all unsere Probleme lösen wird" warnte Schallenberg. "Diese Zeiten sind vorbei."

