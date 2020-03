Schallenberg für Aktivierung von EU-Solidaritätsklausel

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der Meinung, dass infolge der Corona-Krise die Solidaritätsklausel in der Europäischen Union "umgehend aktiviert" werden sollte. "Wir müssen in dieser größten Krise der vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass die Mitgliedsstaaten zusammenstehen und wir uns gegenseitig unterstützen", teilte er nach der Videokonferenz der EU-Außenminister am Montag mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Außenminister fordert Bündelung der Ressourcen