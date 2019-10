Schallenberg für Aufnahme von Nordmazedonien und Albanien

Außenminister Alexander Schallenberg hat am Montag bei einem Besuch in Skopje Grünes Licht der EU für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien gefordert. "Die EU hat klare Vorgaben gemacht, diese wurden eingehalten, und jetzt liegt es eigentlich an der Europäischen Union, auch Wort zu halten", sagte Schallenberg der APA am Telefon.

SN/APA (AUSSENMINISTERIUM)/DRAGAN T Schallenberg traf Nordmazedoniens Außenminister