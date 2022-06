Schallenberg für klares Balkan-Erweiterungssignal der EU

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erhofft sich vom EU-Gipfel kommende Woche in Sachen EU-Erweiterung nicht nur klare Signale in Richtung Osten, sondern auch in den Südosten Europas. Das sagte er im Zuge einer Panel-Diskussion der Jahresversammlung des European Council on Foreign Relations (ECFR) am Sonntag in Berlin. "Wenn wir ein Signal an den Osten schicken, müssen wir auch unsere geopolitische Verantwortung gegenüber dem Südosten Europas erfüllen."

SN/APA/Keystone/LAURENT GILLIERON Alexander Schallenberg hat "das Gefühl, dass wir den Balkan verlieren"