Schallenberg gegen vollständige Visasperre für Russen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist gegen eine vollständige Visasperre für russische Staatsbürger. Für eine Debatte über eine Aufhebung eines Abkommens mit Moskau über Visa-Erleichterungen zeigte sich Schallenberg vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Prag aber offen. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) derzeit eine Teilnahme Österreichs an einer gemeinsamen militärischen Ausbildungsmission für die Ukraine ausgeschlossen.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Außenminister offen für Aussetzung von Visaabkommen