Schallenberg: Gute Beziehungen zu Nachbarn ein "Must"

Beim Antrittsbesuch des slowakischen Außenministers Ivan Korcok in Wien haben er und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die Notwendigkeit guter nachbarschaflicher Beziehungen in der Coronakrise betont. Die Pandemie habe die Abhängigkeit voneinander gezeigt. Die Stärkung der bilateralen Beziehungen seien daher "nicht nice to have, sondern ein must have", sagte Schallenberg am Donnerstag.

