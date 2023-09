Schallenberg hält Rede vor UNO-Generalversammlung

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird am Donnerstag eine Rede vor der UNO-Generalversammlung halten. Die Ansprache im Rahmen der Generaldebatte im Headquarter der Vereinten Nationen in New York ist für den Abend angesetzt. Am Donnerstag sind weiters unter anderen Ansprachen von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, EU-Ratspräsident Charles Michel, Chinas Vizepräsident Han Zheng und der französischen Außenministerin Catherine Colonna vorgesehen.

BILD: SN/APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GR Außenminister Schallenberg bei UNO-Generalversammlung in New York