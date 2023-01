Schallenberg hofft auf Indien als Vermittler in Ukraine

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) setzt hohe Erwartungen in das neue G20-Vorsitzland Indien als möglichen Vermittler für Friedensverhandlungen in der Ukraine. "Ich glaube, dass eine große Rolle auf Indien zukommt in diesem Zusammenhang", sagte Schallenberg am Montag bei einem Besuch des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankar in Wien. Jaishankar forderte eine Rückkehr zu Dialog und Diplomatie. "Noch sind wir nicht so weit", schränkte Schallenberg ein.

SN/APA/BKA/ANDY WENZEL Indiens Außenminister Jaishankar fordert Gespräche zu Ukraine