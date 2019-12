Schallenberg: Keine "falsche Scheu" bei Rechtsstaatlichkeit

Europaminister Alexander Schallenberg am Dienstag begrüßt die Fortsetzung des Rechtsstaatlichkeitsverfahrens der EU-Kommission gegen Ungarn. "Bei Rechtsstaatlichkeit darf es keine falsche Scheu oder Rabatte geben", sagte er am Dienstag vor dem EU-Rat für Allgemeine Angelegenheiten in Brüssel, bei dem eine Anhörung der ungarischen Justizministerin Judit Varga stattfindet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Europaminister Alexander Schallenberg