Schallenberg trifft in London neuen Außenminister Cameron

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Montag in London mit seinem neuen britischen Amtskollegen David Cameron zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld die Lage im Nahen Osten und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie bilaterale Fragen genannt. Der frühere konservative Premierminister Cameron war erst vor einigen Tagen überraschend in die erste Reihe der britischen Politik zurückgekehrt.

