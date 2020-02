Schallenberg schließt USA-Besuch ab

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schließt am Donnerstag seinen dreitägigen USA-Besuch ab. In der Früh ist Schallenberg beim "National Prayer Breakfast" zu Gast, bei dem auch US-Präsident Donald Trump eine Rede halten wird. Zu Mittag steht eine Diskussion mit Studenten und Professoren an der Princeton-University am Programm.

SN/APA (AFP)/BRYAN R. SMITH Schallenberg war drei Tage in den USA