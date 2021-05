Schallenberg setzt Westbalkan-Reise fort

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine Amtskollegen aus Slowenien, Anže Logar, und Tschechien, Jakub Kulhánek, setzen am Pfingstsonntag den gemeinsamen Westbalkan-Besuch fort. In Albaniens Hauptstadt Tirana stehen Gespräche mit Staatsoberhaupt Ilir Meta, Premier Edi Rama und Außenministerin Olta Xhaçka an. Am Samstag absolvierten die drei Außenminister Treffen in Nordmazedonien. Die Reise gilt als Signal der Unterstützung für eine EU-Erweiterung am Westbalkan.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Außenminister Schallenbeg in Tirana