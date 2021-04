Schallenberg telefonierte mit US-Außenminister Blinken

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken die "klare transatlantische Ausrichtung der Bundesregierung" betont. "Wir wissen, wo wir stehen - Schulter an Schulter statt Rücken an Rücken mit den USA", sagte Schallenberg laut seinem Büro. Das erste bilaterale Gespräch sei in freundschaftlicher und offener Atmosphäre abgelaufen, hieß es. "Im Rahmen der EU-Außenminister" habe es bereits zuvor Kontakte gegeben.

