Schallenberg trifft Chinas Außenpolitik-Chef in München

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Samstag (15.30 Uhr) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem chinesischen Außenpolitik-Chef Wang Yi zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs wird dabei der russische Aggressionskrieg in der Ukraine stehen, bei dem China "eine besondere geopolitische Verantwortung" trage, so Schallenberg im Vorfeld des Treffens gegenüber Journalisten. Diesbezüglich werde er "die prorussische Neutralität" Chinas ansprechen.

SN/APA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / H Chinas Top-Au§enpolitiker Wang sucht im Krieg das Gleichgewicht