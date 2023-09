Schallenberg trifft politische Führung im Irak

Außenminister Alexander Schallenberg ist am Dienstag und Mittwoch im Irak zu Gast. In Bagdad sind am Dienstag Treffen mit Staatspräsident Abdul Latif Rashid, Premier Mohammed Shia' al-Sudani und Außenminister Fuad Hussein geplant. Zudem wird die österreichische Botschaft Bagdad feierlich wiedereröffnet. Am Mittwoch ist in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, ein bilaterales Wirtschaftsforum geplant. "Es ist wichtig, dass wir Präsenz zeigen", so Schallenberg.

Der Irak sei nicht nur das Thema Migration betreffend "ein wichtiger Partner", betonte der ÖVP-Minister im Vorfeld der am Montag erfolgten Anreise gegenüber der APA. Er sei auch ein "Stabilitätsfaktor" in der Region. "Wenn der ins Rutschen gerät, gerät die ganze Region ins Rutschen." Es gebe "ja die unterschiedlichsten Interessen, die im Hintergrund um Einflussnahme auf den Irak ringen". Österreich war zuletzt bis 1991 mit einer Botschaft im Irak vertreten. Die Entscheidung, in Bagdad wieder vor Ort präsent zu sein, spiegle die gesteigerte Bedeutung des Irak für Österreich und Europa wider, hieß es aus dem Außenministerium (BMEIA).

Schlussendlich werde die Wiedereinrichtung einer Botschaft zudem dazu beitragen, das Handels- und Investitionspotenzial zwischen Österreich und dem Irak zu heben. Die Handelsbeziehungen mit Österreich sind laut Wirtschaftskammer (WKO) zuletzt gewachsen. Die österreichischen Exporte in den Irak beliefen sich 2022 auf Euro 94,5 Mio. und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,4 Prozent. Die wichtigste Warengruppe bei den österreichischen Exportwaren seien dabei mechanische Geräte im Wert von Euro 14,5 Mio. Euro gewesen, was einem Plus von 90,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

Chancen für österreichische Firmen bestehen der WKO zufolge unter Berücksichtigung der Sicherheitslage vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Energiewirtschaft, Landwirtschaft (Bewässerung), Bauwirtschaft (Wohnungsbau) sowie im Gesundheitssektor. Möglichkeiten bieten sich auch in den Sparten Konsumgüter (Lebensmittel und Getränke) und pharmazeutische Waren. Der Mineralölkonzern OMV ist seit 2007 in der Region Kurdistan im Irak (KRI) tätig, und zwar in den Explorationsblöcken Bina Bawi, Shorish und Mala Omar sowie durch eine Beteiligung an der Pearl Petroleum Company Limited (PPCLD). Auch die Fluglinie Austrian (AUA) ist in der Region präsent und bietet Direktflüge zwischen Wien und Erbil an.