Schallenberg trifft vietnamesische Staatsspitze

Großer Empfang für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Vietnam: Am zweiten Tag seines Besuchs im südostasiatischen Land trifft Schallenberg am Montag seinen Amtskollegen Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung. Der von 21 Firmenchefs begleitete Außenminister will sich als Türöffner für österreichische Unternehmen betätigen, sieht in Vietnam aber auch einen wichtigen Partner zur Eindämmung der großen globalen Konflikte.

BILD: SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Vietnams Chefdiplomat Bui war erst im September bei Schallenberg